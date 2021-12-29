Работу системы оповещения населения Петербурга проверят 2 марта

Для проверки задействуют телеканалы и радиостанции.

В среду, 16 февраля, в пресс-службе комитета по информатизации и связи предупредили горожан, что 2 марта с 10:30 до 11:00 специалисты будут проверять работу системы оповещения населения.

Так, в Петербурге будут работать сирены, уличные громкоговорители и технические средства оповещения отдельных организаций, подключенные к общей системе, а том числе телевидение и радио.

Отмечается, что проверка пройдет в несколько этапов: сначала речевое сообщение о начале комплексной проверки, затем сигнал "Внимание всем!" с помощью сирен, а после включат сообщение о завершении проверки. Текст оповещений и список задействованных радиостанций и телекaналов опубликован на сайте СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр".

Такая комплексная проверка проходит каждый год и позволяет определить исправность и готовность техники к информированию горожан.

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