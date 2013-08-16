Работа "Литературной почты" продолжается на Книжном салоне

Около 30 человек приняли участие в студийных мероприятиях редакции в Доме книги.

Все дни проведения книжного фестиваля на Дворцовой площади редакция "Петербургского дневника" организовала акцию "Литературная почта", собравшую огромное количество посланий читателей. Специально к Дню полярника, отмечавшемуся 21 мая, издательство установило тематическую "Полярную почту" в Муринском парке, работавшую в минувшую субботу.

Основные итоги акции включают следующие показатели:

— Более 14,5 тысяч открыток отправили читатели посредством "Литературной почты";

— Около 30 человек приняли участие в студийных мероприятиях редакции в Доме книги;

— Прямая эфирная передача длилась суммарно 15 часов, транслировавшая встречи авторов и обсуждения литературных вопросов;

— Было проведено пять значимых мероприятий на Дворцовой площади, включавших дискуссии, круглые столы и творческие выступления. Среди ярких событий состоялись обсуждение роли визуализации и аудиоматериалов в восприятии классической литературы, встреча писателей и журналистов на тему взаимосвязи спорта и искусства, эксклюзивные интервью с популярными авторами Дарья Донцова и Захар Прилепин, презентация продолжения популярного графического романа "Слава Самбо".

Фото: Олег Золото/"Петербургский дневник"