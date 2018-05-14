Рабочие взяли пробы грунта на Невском проспекте, чтобы проверить на соответствие качеству

Перед началом ремонтных работ на Невском ведомство утвердило рецептуру асфальтобетонной смеси.

В Петербурге не так давно началась полным ходом подготовка к чемпионату мира по футболу. В связи с этим "Дирекция транспортного строительства" начала ремонтные работы на Невском проспекте. Во время проведения дорожно-строительных работ сотрудники взяли пробы керна для испытания на контроль качества. Все поступающие материалы изучат на соответствие заложенным проектным решениям.

Заместитель начальника и управления контроля качества и внедрения Дирекции транспортного строительства Гордеева Анна Юрьевна рассказала, что на Невском проспекте не сталкивалась с проблемами в качестве асфальтобетонного покрытия:

Керн, поступивший с объекта после специальной подготовки, проходит физико-механические испытания. Определяется средняя плотность образцов водонасыщения и коэффициент уплотнения щебнемостичного асфальтобетона. Мы контролируем качество уплотнения асфальтобетонного покрытия на объекте. Прежде чем начать ремонтные работы, подрядная организация согласовывает у нас рецептуру приготовления асфальтобетонной смеси

Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Румянцев Сергей Сергеевич прокомментировал, что будет, если асфальт не пройдет испытания.

Если характеристики не достигнут требуемых показателей, то данный асфальт фрезеруется, перекладывается по-новому. У нас достаточно таких процедур по прошлому году было. Отфрезеровано семь тысяч метров квадратных покрытия. Подрядным организациям пришлось перекладывать асфальт заново.

Служба технического надзора дирекции контролирует технологический процесс производства работ на Невском проспекте. Дорожные мероприятия по укладке нового асфальтобетонного покрытия завершатся к чемпионату мира по футболу.

Полина Кравченко, Эльвира Камалова

Фото и видео: Piter.tv