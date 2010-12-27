В Петербурге в понедельник будет дождливо и жарко

Ниже 22 градусов тепла шкалы термометров не опустятся.

Рабочая неделя в Петербурге начинается с незначительного похолодания и дождей. Представители экстренной службы МЧС предупреждают об угрозе гроз и штормовом ветре. В понедельник на территории Северной столицы ожидается температура воздуха выше плюс 2 градусов по Цельсию. Ночью показатели термометров опустятся до плюс 18 градусов.

В течение суток сотрудники Гидрометцентра прогнозируют кратковременные осадки. В город придет западный и северо-западный ветер. Его скорость достигнет четыре метра в секунду. Местами порывы могут достигать десяти метров. Атмосферное давление будет слабо колебаться.

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