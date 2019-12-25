Пятничные пробки достигли 9 баллов в Петербурге

Почти вся карта сервиса "Яндекс" светится "красным" с уведомлениями о ДТП.

Вечером в пятницу, 26 ноября, в центре Петербурга не протолкнуться: большая часть магистралей Петербурга окрасилась "бордовым", "красным" и "оранжевым".

К 16:00 часам сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в 7 баллов, через час – в 8 баллов, а в 17:30 загруженность дорог составила уже 9 баллов. По прогнозу, выше не поднимется. Начиная с семи часов вечера дорожная ситуация будет улучшаться и к восьми часам вечера уже составит 5 баллов.

Особое внимание привлекает участок на КАД с 66-го километра внешнего кольца КАД до Большого Обуховского моста (57-й километр) КАД. Согласно данным "Яндекса", обычно этот участок можно проехать за 10 минут, однако сейчас водителям придется потратить целый час. В обратном направлении примерно та же ситуация. Сейчас там 5 аварий и ведутся дорожные работы.

Как обычно "встал" центр. Почти "черным" окрашены Садовая улица, Невский проспект, проспект Обуховской Обороны, Лиговский проспект, Обводный канал, набережная реки Мойки и другие магистрали.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"; Piter.tv