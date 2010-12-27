Пятница для выборжан началась со штормового ветра и непогоды

Подобная обстановка охватила всю Ленобласть: на территории региона местами идет метель, льет дождь и бушуют порывы шквалистого ветра.

Сегодняшняя пятница, 22 марта, для выборжан началась со штормового ветра и непогоды. К слову, подобная обстановка охватила всю Ленобласть: на территории региона местами идет метель, льет дождь и бушуют порывы шквалистого ветра, об этом сообщает сетевое издание "Онлайн47".

Ночью на западе области может и дождь посыпать, и мокрый снег, а на востоке синоптики дождя не обещают, но снег практически гарантируют, как, впрочем, и днем в - большинстве районов. И все это - при теоретически положительной температуре воздуха: столбик термометра будет держаться в границах ночью от -3°С до +2°С, а днем от +1°С до +6°С.

В Выборге же порывы ветра особенно сильны, так как город расположен непосредственно у Финского залива.

Источник: сетевое издание "Онлайн47"