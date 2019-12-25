Пятеро спасателей эвакуировали женщину после травмы в крепости "Орешек"

Посещение крепости в Шлиссельбурге закончилось переломом ноги для 37-летней женщины.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила об инциденте, произошедшем 1 июня в крепости "Орешек" города Шлиссельбурга: 37-летняя женщина сломала ногу во время посещения островного музея-крепости. На помощь была отправлена бригада ПСО города Шлиссельбурга в количестве пяти человек.

Спасатели наложили пострадавшей шину и на носилках доставили в отделение скорой медицинской помощи.

Крепость Орешек - древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбурга. Основана в 1323 году новгородцами, с 1612 по 1702 год принадлежала Швеции.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО в соцсети ВКонтакте