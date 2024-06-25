В Финском заливе спасли пятерых сапсерфингистов

Стражи порядка подняли спортсменов на борт катера и доставили на берег.

Сотрудники транспортной полиции помогли пятерым любителям сапсёрфа добраться до берега Финского залива. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Пятеро мужчин на сапах были замечены недалеко от одного из фортов Кронштадта. Полицейские увидели, что они не справляются с течением и волнами, из-за чего их уносит далеко от берега. Сапсёрферы обратились к полицейским за помощью. Стражи порядка подняли спортсменов на борт катера и доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

Позднее сапсёрферы признались, что хотели поплавать в Финском заливе, но не рассчитали свои силы и не смогли справиться с погодными условиями.

Видео: пресс-служба УТ МВД по СЗФО