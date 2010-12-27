В Красносельском районе пять парковок выставят на торги

Аукцион позволит арендодателям управлять стоянками в течение десяти лет.

В Красносельском районе Петербурга ФОнд имущества города арендует пять парковок для автомобилей. В общей сложности местные жители там смогут разместить свыше тысячи машин. В ближайшее время будут организованы торги. По завершению конкурса арендодатели получат право на сдачу территории под стоянку в течение десяти лет.

Напомним, что в 2017 году система была проверена. Специалисты провели аукцион на два паркинга. Сейчас борьба будет открыта за парковки по Ленинскому проспекту, зданию на проспекте Героев, улице Доблести и Маршала Казакова.

Торги будут открыты в четвертом квартале 2018 года.

Фото: Pixabay.com