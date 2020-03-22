Пьяный мужчина убил табуреткой собутыльника во время ссоры в Парголово

Пострадавший скончался в больнице.

Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Телефонограмма из больницы поступила 28 июля в 21:35. Медики рассказали, что днем в поселке Парголово госпитализировали 37-летнего безработного с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, эпидуральным кровоизлиянием в тяжелом состоянии. В 21:10 он скончался.

Стражи порядка установили, что в 23 часа 27 июля погибший вместе с незнакомцем распивал спиртное в своей квартире. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой гость ударил хозяина табуреткой по голове. После убийца скрылся с места преступления.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция ищет подозреваемого в убийстве матери двоих детей.

Фото: Piter.TV