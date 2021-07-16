Путин заявил на саммите АТЭС о готовности к совместным действиям против COVID-19

Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - прим.ред) по массовой вакцинации населения от коронавирусной миграции, в том числе речь идет и про мигрантов. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на онлайн-саммите АТЭС

Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших.

Владимир Путин

Помимо России в АТЭС входят еще 18 стран — Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония,Китай, Мексика и Папуа - Новая Гвинея, Чили, Вьетнам и Перу

Видео: kremlin.ru