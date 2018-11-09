Путин ввел обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей

Контроль за соблюдением поправок возложили на МВД.

Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Диагностические карты теперь будут оформляться в электронном виде с подписью тэхэксперта. Поправки были внесены в закон "О техническом осмотре транспортных средств". Таким образом, закон дает право МВД осуществлять контроль над всеми процессами, относящимся к диагностике авто.

Противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью Сопроводительные документы к закону

Данные меры должны уменьшить количество продаваемых диагностических карт без реального осмотра машины. Документ был принят Государственной думой 23 мая.

Видео: Piter.TV