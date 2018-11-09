Путин ввел обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей

Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Диагностические карты теперь будут оформляться в электронном виде с подписью тэхэксперта. Поправки были внесены в закон "О техническом осмотре транспортных средств". Таким образом, закон дает право МВД осуществлять контроль над всеми процессами, относящимся к диагностике авто.
Противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью
Сопроводительные документы к закону
Данные меры должны уменьшить количество продаваемых диагностических карт без реального осмотра машины. Документ был принят Государственной думой 23 мая.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )