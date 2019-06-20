Путин пообещал вернуться к закону о распределенной опеке

Глава государства считает, что задержки в разработки поправок могут носить технический характер.

Актер и соучредитель благотворительного фонда "Я - есть!" Егор Бероев обратился к президенту России с просьбой ускорить проект принятия "Закона о распределенной опеке". Артист обратил внимание Владимира Путина на тот факт, что проект закона уже долгое время "тормозится" на уровне Государственно-правового управлении (ГПУ) администрации президента.

Бероев сказал, что в данный момент психоневрологических интернатах (ПНИ) единственным заказчиком, поставщиком и гарантом получения услуг является его руководитель. По его мнению, это приводит к конфликту интересов. Актер также указал на сильную коррумпированность данной системы.

Я обязательно вернусь к этому. Уверен, что у государственно-правового управления нет никакой коррупционной составляющей, как вы догадываетесь. Они лично далеки от всех этих проблем. Я обещаю вам, что я к этому вернусь.

- Владимир Путин

Президент отметил, что если документ находится в ГПУ, то там есть какие-то содержательные возражения, которые могут носить чисто технический характер носить.

Видео: "Прямая Линия с Владимиром Путиным"