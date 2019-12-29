Путин прокомментировал ход расследования по делу Голунова

И призвал не прибегать к выбиванию признаний

Президент России Путин считает, что важную роль в деле журналиста Ивана Голунова сыграла активная позиция общественности.

- Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо, — отметил президент.

Он добавил, что ситуация "развивается, работают правоохранительные органы". По мнению Путина, спешка только повредит расследованию.

- Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или чтобы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени, - сказал глава государства.

В июне 2019 года журналиста Meduza Ивана Голунова задержали в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через три дня после активной общественной компании в его поддержку с него сняли все обвинения.

Видео: Instagram / lind_lindberg; YouTube / Правительство России