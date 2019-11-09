Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ

По мнению президента, тема ИИ сейчас очень активно обсуждается.

В России необходимо прописать этические нормы, регулирующие отношения людей с искусственным интеллектом. Об этом президент Владимир Путин сказал на Artificial Intelligence Journey.

Глава РФ отметил, что тема ИИ очень активно обсуждается с социальной точки зрения. По его мнению, между максимальным раскрытием информации и правами людей на ее защиту существует тонкая грань. Учитывая это, стоит помнить, что "человек является высшей ценностью", подчеркнул Путин.

Президент отметил, что ИИ является ресурсом колоссальной силы, и Россия способна стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Видео: pixabay, YuoTube/CNN, U.S. Department of State, Bloomberg