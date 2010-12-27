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Путин исполнил мечту школьницы-гитаристки из Петербурга
Сегодня, 11:14
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Asyaromanenkova
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Путин исполнил мечту школьницы-гитаристки из Петербурга

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Школьница из Северной столицы получила подарок от президента России Владимира Путина. Глава страны преподнес девочке на Новый год гитару.

Шестиклассница из Петербурга получила к Новому году подарок от президента России Владимира Путина. Школьница со второго класса обучалась игре на гитаре. После переезда из Красноярска в Петербург девочка начала заниматься в детской музыкальной школе им. В.В. Андреева.

Школьница давно хотела получить инструмент с более профессиональным звучанием. И решила, что мечту ее обязательно исполнит президент, поэтому написала ему письмо. Гитару от Владимира Путина девочке передал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в библиотеке роста и карьеры вручил девочке подарок от президента России.

Девочка сейчас продолжает обучение и участвует в фестивалях и конкурсах.

Теги: владимир путин , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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