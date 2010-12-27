Путин исполнил мечту школьницы-гитаристки из Петербурга

Школьница из Северной столицы получила подарок от президента России Владимира Путина. Глава страны преподнес девочке на Новый год гитару.

Шестиклассница из Петербурга получила к Новому году подарок от президента России Владимира Путина. Школьница со второго класса обучалась игре на гитаре. После переезда из Красноярска в Петербург девочка начала заниматься в детской музыкальной школе им. В.В. Андреева.

Школьница давно хотела получить инструмент с более профессиональным звучанием. И решила, что мечту ее обязательно исполнит президент, поэтому написала ему письмо. Гитару от Владимира Путина девочке передал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в библиотеке роста и карьеры вручил девочке подарок от президента России.

Девочка сейчас продолжает обучение и участвует в фестивалях и конкурсах.