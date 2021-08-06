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Путин осмотрел на вертолете районы пожаров в Челябинской области

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Глава государства прибыл в регион с рабочим визитом.

Во время своего рабочего визита в Челябинскую область президент Владимир Путин на вертолете облетел поселения, пострадавшие от природных пожаров. Ролик с борта воздушного судна в своем Telegram опубликовало издание URA.RU. 

На кадрах видно, как глава государства слушает отчет о ситуации от губернатора региона Алексея Текслера. Помимо них на борту вертолета присутствовали полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и глава МЧС Евгений Зиничев.

После осмотра пострадавших территорий президент провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах. Во время встречи  глава государства отметил, что власти научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, однако же бывают сбои, из-за чего страдают люди.

Видео: Telegram / URA.RU

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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