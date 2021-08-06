Путин осмотрел на вертолете районы пожаров в Челябинской области

Глава государства прибыл в регион с рабочим визитом.

Во время своего рабочего визита в Челябинскую область президент Владимир Путин на вертолете облетел поселения, пострадавшие от природных пожаров. Ролик с борта воздушного судна в своем Telegram опубликовало издание URA.RU.

На кадрах видно, как глава государства слушает отчет о ситуации от губернатора региона Алексея Текслера. Помимо них на борту вертолета присутствовали полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и глава МЧС Евгений Зиничев.

После осмотра пострадавших территорий президент провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в субъектах. Во время встречи глава государства отметил, что власти научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, однако же бывают сбои, из-за чего страдают люди.

Видео: Telegram / URA.RU