Путин одобрил присвоение звания Героя Труда пятерым россиянам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России. Как отмечается в тексте документа, награду присваивают за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Звание Героев Труда получили:
- Людмила Суслякова, машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе;
- Геннадий Антохин, капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке;
- Александр Бондаренко, тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова;
- Мурад Кажлаев, художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей;
- Виктор Поляков, заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн".
Звание Героя Труда Российской Федерации – высшее государственная награда РФ, высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. С учетом пятерых награжденных в 2021 го звание присвоено как минимум 67 гражданам.
Фото: сайт президента РФ
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