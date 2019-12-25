Путин одобрил присвоение звания Героя Труда пятерым россиянам

Граждане получили особые отметки за трудовые заслуги.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России. Как отмечается в тексте документа, награду присваивают за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Звание Героев Труда получили:

- Людмила Суслякова, машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе;

- Геннадий Антохин, капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке;

- Александр Бондаренко, тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова;

- Мурад Кажлаев, художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей;

- Виктор Поляков, заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн".

Звание Героя Труда Российской Федерации – высшее государственная награда РФ, высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. С учетом пятерых награжденных в 2021 го звание присвоено как минимум 67 гражданам.

Фото: сайт президента РФ