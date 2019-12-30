Россия обсудила ливийский вопрос с Францией и Италией

Кремль провел телефонный разговор с высшим руководством европейских стран.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ходе обоих бесед Москва обсудила с партнерами ситуацию в Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Оба зарубежных политика высоко оценили российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле. Все стороны диалоги признали важность соблюдения объявленного с 12 января режима прекращения огня и выразили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

Помимо этого Макрон и Конте заявили о своей готовности способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

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