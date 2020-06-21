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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

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Президент добавил, что чиновникам следует исходить из того, что множество россиян живут очень скромно

Чиновники не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние, учитывая что  сотни тысяч людей в России живут очень скромно. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал президент РФ Владимир Путин. 

Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние
Владимир Путин. 

Президент также добавил, что государственная служба подразумевает служение государству, а "государство - это люди". 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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