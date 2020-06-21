Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент добавил, что чиновникам следует исходить из того, что множество россиян живут очень скромно

Чиновники не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние, учитывая что сотни тысяч людей в России живут очень скромно. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал президент РФ Владимир Путин.

Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние

Владимир Путин.

Президент также добавил, что государственная служба подразумевает служение государству, а "государство - это люди".

Видео: kremlin.ru