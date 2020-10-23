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Путин дал рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям

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Вопрос ограничений находится на постоянном контроле федеральных властей.

Президент России Владимир Путин дал рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям. Он отметил, что пока в субъектах страны стараются не вводить жёсткие меры.

Глава государства призвал проявить аккуратность в данном вопросе и принимать решения на основе данных по конкретной территории. Путин подчеркнул, что важно сохранить здоровье и безопасность людей, при этом последствия для экономики должны быть минимальны.

Президент подчеркнул, что вопрос ограничений находится на постоянном контроле федеральных властей.

Ранее Владимир Путин уволил первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова.

Видео: kremlin.ru

Теги: ограничения из-за коронавируса, путин, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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