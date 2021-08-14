Пустыня во дворе: сквер на Кораблестроителей, 16 остался без газона

Из-за отсутствия газонного покрытия около детской площадки и мест отдыха клубится пыль, которая вредит здоровью жителей.

Во дворе на улице Кораблестроителей, 16 вместо газонного покрытия – глина со мхом: за зеленой зоной не ухаживают. Так как трава не покрывает землю, около детской площадки и мест отдыха клубится пыль, которая вредит здоровью жителей. Активисты написали в местную администрацию и получили ответ: причина вызвана отсутствием осадков.

Я зацепился за этот двор, потому что он был благоустроен в прошлом году: здесь было куча недовольных граждан по поводу ошибок планировки. Кроме этого проблема оказалась в отсутствии плодородного слоя. Антон Горбацевич, активист Василеостровского района

Также жители Васильевского острова жалуются на мертвые газоны в скверах у домов №22 и №23 по улице Кораблестроителей. Активисты планируют обратиться в прокуратуру, чтобы определить качество земли на территории дворов.

Видео, фото: Piter TV