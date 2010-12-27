Пушкинский пристав переселил 11 коров по решению суда

В результате и жители спокойны, и коровы целы.

Приставу города Пушкин пришлось заниматься "выселением" крупного рогатого скота. Должностное лицо выполнило распоряжение суда об избавлении с территории фермерских участков 11 коров. Участки принадлежали двум сестрам. Местные жители обратились на них в суд, так как близкое соседство с коровами сказывалось на качестве жизни петербуржцев. Стороне обвинения удалось выиграть иск. В результате судебная инстанция постановила убрать животных. Чтобы решить проблему, пристав предложил сестрам продать участок, а на вырученные деньги купить другой, ближе к окраине города.

Участок выкупил один из взыскателей, а женщины вместе со своими рогатыми любимицами – Майей, Зарей, Розой и другими переехали на более выгодное место рассказывают в пресс-службе ведомства

Также пристав отметил, что ни одна корова при перегоне на другую локацию не пострадала.

Фото: Pixabay.com