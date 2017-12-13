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В Петербурге задержали педофила с зеленой ветки метро
Сегодня, 11:10
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Shdaria
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В Петербурге задержали педофила с зеленой ветки метро

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В Петербурге задержали 51-летнего мужчину, который обнажился перед шестиклассницей в вагоне метро.

В Санкт-Петербурге сотрудники управления полиции на метрополитене задержали мужчину, который подозревается в развращении. Отмечается, что свои действия злоумышленник совершал на зеленой линии подземки.

Полицейскими установлена личность задержанного, который вечером 9 февраля показал свои "достоинства" шестикласснице в вагоне метро. Несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения оказалась наедине с педофилом. Они вместе ехали с "Площади Александра Невского" до "Пролетарской". Пострадавшая решилась рассказать отчиму о случившимся лишь к ночи. Тот обратился с заявлением в полицию. 

Следствие полагает, что злоумышленником в подземке был мужчина 51 года, без определенного места жительства и работы. Его задержали на трое суток. 

 

Теги: новости петербург , новости спб , педофил зеленая ветка спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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