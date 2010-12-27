Птицеводство Выборгского района признано лучшим в регионе

Кроме того, Выборгский район находится на 2 месте по производству мяса птицы.

26 февраля в Ленинградской области подвели итоги в сфере птицеводства за 2018 год, а также обсудили планы на 2019 год.

В ходе мероприятия было отмечено, что Выборгский район вносит существенный вклад в развитие данной отрасли в регионе.

В частности, в 2018 году выборгские птицеводческие предприятия произвели 1 млрд. 235 млн. яиц. Данный показатель выше на 4,4% по сравнению с прошлым годом и составляет 40% от объема продукции по области.

Кроме того, Выборгский район находится на 2 месте по производству мяса птицы: в 2018 году было произведено 33 тыс. тонн, что превысило показатель 2017 года на 1,6%.

Руководитель АПК администрации МО "Выборгский район" Надежда Литвиненко рассказала о том, что лидирующие позиции по производству яйца и мяса птицы занимает птицефабрика "Роскар". Яичная продукция, которую выпускает предприятие, пользуется высоким спросом за рубежом и поступает на экспорт в страны Европы и Азии.

В Выборгском районе также развиваются малые птицеводческие предприятия. Так, ООО "Леонар" в Первомайском сельском поселении производит яйцо и мясо различных видов птицы, ООО "Джаса" в Приморском городском поселении - мясо бройлеров. Кроме того, выборгские фермеры выиграли гранды на развитие перепелиной фермы в Полянском сельском поселении и индюшачьей фермы в Гончаровском сельском поселении. Надежда Литвиненко, руководитель АПК администрации МО "Выборгский район"

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО