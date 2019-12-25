Прямая линия с Евгением Разумишкиным состоится 17 октября

Вопросы для вице-губернатора можно отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по телефону 246-79-49.

В четверг, 17 октября, в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Евгением Разумишкиным. Жители города смогут задать ему интересующие их вопросы.

Евгений Разумишкин курирует деятельность Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Вопросы для вице-губернатора можно отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по телефону 246-79-49.