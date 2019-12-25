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Прямая линия с Евгением Разумишкиным состоится 17 октября
Сегодня, 9:31
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Прямая линия с Евгением Разумишкиным состоится 17 октября

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Вопросы для вице-губернатора можно отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по телефону 246-79-49.

В четверг, 17 октября, в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Евгением Разумишкиным. Жители города смогут задать ему интересующие их вопросы.

Евгений Разумишкин курирует деятельность Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Вопросы для вице-губернатора можно отправить на его страницу во "ВКонтакте" и по телефону 246-79-49.

Ранее мы сообщили о том, что пресс-служба

Фото: Telegram / Александр Беглов 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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