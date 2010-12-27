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Профессиональное образование в Петербурге получат 15 тысяч выпускников школ
Сегодня, 12:33
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lesjasap
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Профессиональное образование в Петербурге получат 15 тысяч выпускников школ

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Смольный отчитался о поступивших выпускниках школ, которые выбрали профессиональное образование.

В Петербурге более 15 тысяч выпускников школ станут студентами профессиональных образовательных учреждений. Среди них - 108 отличников. Количество золотых медалистов значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 2017 заинтересованность в профессиях выразили лишь 15 человек. Об итогах приемной летней комиссии рассказал первый заместитель председателя Комитета по образованию Юрий Соляников.

Год от года число желающих учиться в учреждениях профессионального образования растет. Конкурс на некоторые специальности составляет 5-7 человек на место. За 2-3 года ребята овладевают востребованными специальностями, что дает определенное преимущество в жизни перед теми, кто поступил после школы в вуз

отметил чиновник

По данным представителя ведомства, план, поставленный перед городов, выполнен на 102,2 процента.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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