Профессиональное образование в Петербурге получат 15 тысяч выпускников школ

Смольный отчитался о поступивших выпускниках школ, которые выбрали профессиональное образование.

В Петербурге более 15 тысяч выпускников школ станут студентами профессиональных образовательных учреждений. Среди них - 108 отличников. Количество золотых медалистов значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 2017 заинтересованность в профессиях выразили лишь 15 человек. Об итогах приемной летней комиссии рассказал первый заместитель председателя Комитета по образованию Юрий Соляников.

Год от года число желающих учиться в учреждениях профессионального образования растет. Конкурс на некоторые специальности составляет 5-7 человек на место. За 2-3 года ребята овладевают востребованными специальностями, что дает определенное преимущество в жизни перед теми, кто поступил после школы в вуз отметил чиновник

По данным представителя ведомства, план, поставленный перед городов, выполнен на 102,2 процента.

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