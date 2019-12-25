В детской поликлинике на улице Вячеслава Шишкова прошел капитальный ремонт

Во время работ пациентов принимали на основной площадке поликлинического отделения на Софийском бульваре, 28.

Педиатрическое отделение №2 поликлинического отделения "София" детской городской поликлиники №49 на улице Вячеслава Шишкова, 32/15, открылось после ремонта, сообщили в Смольном.

Во время ремонта пациентов принимали на основной площадке поликлинического отделения на Софийском бульваре, 28. Отмечается, что в Пушкинском районе в прошлом году стартовала реализация программы Модернизации первичного звена здравоохранения. Проведен ремонт на 11 объектах.

Специалисты провели перепланировку помещений, облицовку стен и полов кафелем, заменили сантехнику, окна и двери, инженерные сети, конструкции потолка, а также системы освещения. Также освежили наполнение помещений: новая мебель и нескучная плитка на стенах и полу.

Фото: Смольный