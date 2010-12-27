Протоиерей Сойко награжден Почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Настоятелю Николо-Богоявленского Морского собора Богдану Сойко вручили почётный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Награду протоиерею вручал вице-губернатор Александр Говорунов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Это особый храм для нашего города. Он никогда не закрывался, был духовным центром в годы страшной блокады. Это один из главных символов морской славы России. Вот уже более трех десятилетий вы – на капитанском мостике этого уникального "корабля". Вы вкладываете душу и сердце для того, чтобы храм жил и хорошел на радость петербуржцам и гостям Северной столицы

сказал Александр Говорунов