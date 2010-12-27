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Протоиерей Сойко награжден Почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"
Сегодня, 17:27
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Rybka123
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Протоиерей Сойко награжден Почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

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Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора получил награду в день своего 80-летия.

Настоятелю Николо-Богоявленского Морского собора Богдану Сойко вручили почётный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Награду протоиерею вручал вице-губернатор Александр Говорунов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Это особый храм для нашего города. Он никогда не закрывался, был духовным центром в годы страшной блокады. Это один из главных символов морской славы России. Вот уже более трех десятилетий вы – на капитанском мостике этого уникального "корабля". Вы вкладываете душу и сердце для того, чтобы храм жил и хорошел на радость петербуржцам и гостям Северной столицы

сказал Александр Говорунов

Сегодня, 25 августа, Богдан Сойко празднует свой 80-летний юбилей, а также 31 год с момента назначения настоятелем Николо-Богоявленского Морского собора.

Теги: знаком за заслуги перед санкт-петербургом , николо-богоявленского морского собор , сойко
Категории: Лента новостей Новости СПб

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