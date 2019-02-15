Петербуржцы стали меньше жаловаться на протечки крыши

Петербуржцам напомнили, что если они заметили протечку крыши, то нужно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу, управляющую организацию, либо объединение собственников жилья.

В Петербурге уменьшилось количество обращений в связи с протечкой крыши. В понедельник, 11 февраля, было три обращения, во вторник, 13 февраля, два. Заместитель председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаев считает, что улучшения связаны с большими объемами сброса снега с кровель домов.

А второй немаловажный фактор - положительная температура в понедельник и вторник, а сегодня установилась отрицательная. И, конечно же, это тоже сказывается на ситуациях по протечкам. Сергей Шарлаев, заместитель председателя Жилищного комитета

Петербуржцам напомнили, что если они заметили протечку крыши, то нужно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу, управляющую организацию, либо объединение собственников жилья. В аварийной службе должны обработать эту заявку максимум в течение суток. То есть должен быть произведен отвод воды, устранена протечка, а после этого квартиру осматривают на предмет нанесённого ущерба.

Фото и видео: Piter.TV