Промсвязьбанк, последние новости: введена временная администрация, но все не так плохо

Санация "Промсвязьбанка", последние новости. ЦБ РФ ввел временную администрацию, а представители организации впервые назвали причину проблемной ситуации.

Еще вчера, 14 декабря, российские СМИ сообщили о грядущей санации "Промсвязьбанка". В связи с тем, что эта организация входит в 10 крупнейших банков страны, многих граждан охватило настоящее волнение. В течение суток представители банка то отрицали, то подтверждали слухи о проблемах. Но сегодня, 15 декабря, ЦБ РФ официально заявил о введении временной администрации в "Промсвязьбанке". Канал Piter.TV рассказывает, что это значит, а также передает последние новости по кризису в стенах крупного банка.

Санация "Промсвязьбанка" - что это значит, что случилось?

Многие россияне путают санацию с процедурами банкротства или даже внесения банка в "черный список. Однако это куда как более мягкий экономический термин. Санация дословно означает "оздоровление". Цель любой санации - избежать банкротства и закрытия банка. Оздоровлением всех банков в нашей стране занимается Центробанк: у него есть адекватный опыт спасения кредитных организаций от разорения, а их клиентов - от потери своих активов.

Фото с сайта banki.ru

В отличие от случаев, когда Центробанк отзывает лицензию у банков, санация не бывает связана с нарушением законов организацией или отмыванием денег. Обычно причиной санации становятся чисто экономические проблемы кредитной организации.

Промсвязьбанк, последние новости

1. ЦБ РФ ввел временную администрацию в "Промсвязьбанке". В 9.37 РИА "Новости" сообщили о том, что Центробанк официально вводит временную администрацию в "Промсвязьбанке". Это значит, что прошлое руководство не справилось со своими задачами, и теперь временно руководить структурой будут специалисты регулятора. Уже известно, кто будет "рулить" - это управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Самое приятное в этой новости, что ЦБ РФ не ввел мораторий на работу со вкладчиками - банк работает в нормальном режиме, любой желающий может воспользоваться всеми существующими у банка финансовыми инструментами.

2. Администрация "Промсвязьбанка" назвала причину санации. В самом банке только на вторые сутки назвали возможную причину санации. Пресс-центр "Промсвязьбанка" заявил, что все началось с ревизии Центробанка, который усомнился в объемах резервов финансовой структуры. Кроме того, руководители банка пожаловались на происки конкурентов.

"Мы прошли через очень тяжелые испытания. Имели место не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства", — говорится в обращении совладельцев банка братьев Ананьевых.

Фото с сайта "Промсвязьбанка"

3. Слухи о необходимости доначислить резервы. Издание "Ведомости" разместило новость о том, что ЦБ РФ требует от "Промсвязьбанка" изыскать 100 млрд рублей на пополнение резервов. Якобы без этой суммы регулятор не был уверен в возможности организации функционировать нормально. Но позже эти сведения в самом "Промсвязьбанке" не подтвердили. Такую информацию опубликовали РИА "Новости". В банке заявили, что акт по итогам проверки еще не согласован, а значит, говорить о конкретных требованиях рано.