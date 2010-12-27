Промышленный альпинист упал с третьего этажа бизнес-центра

Мужчина травмировался во время рабочей смены.

В Приморском районе Петербурга промышленный альпинист упал с высоты. Инцидент произошел днем 25 июля по Стародеревенской улице,11. Сотрудник занимался мойкой окон бизнес-центра, когда неожиданно сорвался вниз.

Петербуржцу удалось выжить. О его состоянии дополнительно не сообщается. На данный момент на месте несчастного случая работают медики и представители полиции. Оперативникам удалось установить, что причиной падения стал оборвавшийся трос. Устанавливается возможность нарушения требований техники безопасности при проведении высотных работ.

Администрация заведения не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

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