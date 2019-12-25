Прокуратура запросила сроки на 9 и 6 лет для обвиняемых по делу "Сети*" в Петербурге

Один из них сотрудничал со следствием.

Прокуратура запросила сроки на 9 и 6 лет для обвиняемых по делу "Сети*" (запрещена в России) в Петербурге. Об этом пишут "РИА Новости" и "Медиазона".

Виктору Филинкову обвинение запросило 9 лет лишения свободы. Подсудимый полностью отрицает свою вину. Юлию Бояршинову прокурор запросил 6 лет колонии общего режима.

Прокурор уточнил, что Бояршинов сотрудничал со следствием, поэтому обвинение просит смягчить ему наказание.

Филинкова и Бояршинова обвиняют по статье об участии в террористическом сообществе.

Ранее второй западный окружной военный суд объявил об окончании следствия по делу "Сети" (запрещена в России). Об этом стало известно на выездном заседании в Санкт-Петербурге.