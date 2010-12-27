Прокуратура займется ситуацией с обрушением штукатурки на Кондратьевском

Виновные в аварийной ситуации будут наказаны.

Петербургская прокуратура заинтересовалась обрушения штукатурки в доме по Кондратьевскому проспекту. В ситуации будут разбираться специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверит соблюдение требований жилищного законодательства и нормы технической эксплуатации объекта. К ответу будут привлечены должностные лица. После изучения всех фактов дела инспекция примет решение относительно мер воздействия.

Напомним, что непредвиденная ситуация произошла в одной из коммунальных квартир. В результате обрушения пострадала детская комната.Отметим, что помещения были предоставлены владельцам по договору соцнайма. Местные жители и соседи пострадавший рассказали, что поврежденному зданию около сотни лет. Дом в течение долгого времени нуждается в капитальном ремонте, однако, никаких подвижек в данном направлении не проводилось.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб