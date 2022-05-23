Прокуратура проводит проверку по сообщениям о травмировании несовершеннолетней на площадке на Пулковском шоссе

Гимнастическое кольцо оторвалось во время выполнения трюка десятилетней девочкой.

Прокуратура Московского района проводит проверку по сообщениям о травмировании несовершеннолетней на спортивном комплексе во дворе дома № 13 корпус 1 на Пулковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Гимнастическое кольцо оторвалось во время выполнения трюка десятилетней девочкой. Пострадавшая находится в больнице с тяжёлыми травмами.

Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности игрового и спортивного оборудования в деятельности должностных лиц, ответственных за своевременное техническое обслуживание уличного комплекса.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга