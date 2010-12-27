Прокуратура проверит гибель мужчины под поездом у станции "Лахта"

Инспекция изучит обстоятельства, при который человек оказался на железнодорожных путях.

Прокуратура Петербурга начала проверку инцидента, в которой под поездом погиб местный житель. Мужчина скончался на территории железной дороги 22 августа. По сведениям специалистов ведомства, жертва находилась на 15-ом километре путей около станции "Лахта".

Отметим, что машинист пытался экстренно затормозить: он увидел препятствие на дороге. Однако, быстро выполнить данное действие не получилось, поэтому человек на дороге получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным очевидцев, он умер на месте событий.

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