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В Петербурге оштрафовали предпринимателя за использование герба России в своей печати
Сегодня, 18:25
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Shdaria
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В Петербурге оштрафовали предпринимателя за использование герба России в своей печати

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В Петербурге гендиректор компании оштрафован за использование герба России в своей печати.

В Санкт-Петербурге прокуратура Красногвардейского района обнаружила нарушение в деятельности ООО "Инженерно-технический центр мониторинга чрезвычайных ситуаций и спецработ". Сотрудники использовали на своей печати герб России и Северной столицы.

За данное нарушене гендиректор центра получил штраф по статье 17.10 кодекса об административных правонарушениях. Наказание оценивается от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, центр должен будет сменить печать, а проконтролирует этот процесс прокуратура.

Теги: использование герба в печати , новости петербург , новости спб , петербург , штраф
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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