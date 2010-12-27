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Прокуратура обвинила ветеринаров в неправильной утилизации кошачьего достоинства
Сегодня, 22:15
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IRINA_CHALKINA
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Прокуратура обвинила ветеринаров в неправильной утилизации кошачьего достоинства

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Его скармливали черепахе по имени Адольф.

В пятницу, 24 августа, прокуратура Петербурга озаботилась случаем в одной из ветиринарных клиник. Там неправильно утилизиролвали материалы, которые оставались после кастрации котов. Об этом сообщили в Ведомстве.

Оказалось, что врачи ветклиники отдавали остатки кошачьего мужского достоинства 42-летней плотоядной черепахе по имени Адольф. Такие меры предприняты исключительно для того, чтобы хищник оставался в здравии. 

После проверки следственных органов ветклиники, которая находится на улице Веденеева, прокуратура возбудила административное дело.

Фото: Pixabay

Теги: ветклиника спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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