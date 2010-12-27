Прокуратура: глава службы безопасности Русского музея должна отсидеть 7 лет

Именно такой срок заключения запрашивают сотрудники надзорного ведомства за ситуацию с хищением денежных средств.

Прокуратура Санкт-Петербурга считает, что глава службы безопасности Русского музея Ирина Кузнецова должна получить семь лет лишения свободы за хищение бюджетных средств. Следствие обвиняет должностное лицо в присвоении четырех миллионов рублей, которые должны были пойти на поставку оборудования.

Отметим, что в рамках данного дела следствие запрашивает также тюремный срок для заместителя генерального директора компании "Фрейм" Николаю Дурасову. Он является представителем фирмы, которая должна была предоставить оборудование. Ему вменяется мошенничество.

Оба фигуранта не признают вины. В настоящее время Кузнецова находится под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.tv