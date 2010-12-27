Производителей спецтехники для Минобороны подозревают в незаконной махинации

Топ-менеджеров компании "Воентелеком" подозревают в мошенничестве.

В Санкт-Петербурге топ-менеджеров компании "Воентелеком" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В офисах этой компании были проведены обыски, в результате которых были иъяты некоторые документы. Кроме того, первый замдиректора "Воентелекома" Олег Савицкий, финдиректор Евгений Жилков и бывший советник главы компании Дмитрий Семилетов были задержаны в качестве подозреваемых.

Известно, что ранее Главная военная прокуратура совершила проверку и заподозрила компанию в сознательном завышении цены контрактов. По этому факту возбудили уголовное дело. В настоящее время, по версии следствия практика с завышением цен началась с 2013 года, однако сумма ущерба на данный момент неизвестна.