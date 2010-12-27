Произошел взрыв в жилом доме в Екатеринбурге

Вечером 28 декабря под Екатеринбургом прогремел взрыв в жилом доме

В районе 17.00 28 декабря в одной из квартир жилого дома на ул. Верстовой в поселке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате по лестничным маршам были эвакуированы 40 человек, из них 8 детей", – пояснили Е1 в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным спасательных служб, в результате взрыва пострадал один человек – он получил ожоги третьей степени.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание за полчаса. В результате были эвакуированы 40 человек, из них 8 детей.

Причины случившегося выясняются, на месте происшествия работают пожарные, следственные органы и специалисты газовой службы.

Фото: E1