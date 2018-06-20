В Петербурге во вторник будет солнечно и без осадков

Столбик термометра поднимется до +12..+14 градусов.

Петербуржцев продолжает радовать солнечная погода без осадков и сильного ветра. В течение дня в городе на Неве будет светить солнце. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Во вторник, 16 апреля, в городе не ожидается осадков, ветер будет дуть умеренно с севера и северо-востока. Температура воздуха ночью и утром 0...+2, а днем +12...+14 градусов. В течение дня атмосферное давление практически не изменится.

Самая низкая температура в Петербурге 16 апреля была зафиксирована в 1946 году, тогда столбик термометра опустился до минус 8 градусов, самым теплым этот день был в 1920 году – плюс 22 градуса.

Фото: Piter.TV