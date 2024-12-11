На водоёмах, где сохраняется ледовое покрытие, были обнаружены любители подледного лова.

Профилактические рейды прошли на акваториях Ленинградской области. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Спасатели аварийно-спасательной службы области 31 января провели мониторинги ледовых покрытий Ладожского и Онежского озер и рек Нева и Свирь.

На водоёмах, где сохраняется ледовое покрытие, были обнаружены любители подледного лова. Спасатели провели с рыбаками профилактические беседы, напомнив об опасности выхода на лёд.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО