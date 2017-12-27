В метро Петербурга подорожал льготный проезд

С 1 января 2018 года в Северной столице выросла стоимость некоторых видов проездных в метро Петербурга. Стоимость жетона не выросла.

С первого дня 2018 года в петербургской подземке начали действовать новые тарифы на некоторые виды проездных. Так с 1 января выросла цена на единый именной льготный проездной. который действует на всех видах городского общественного транспорта. Теперь за него придется отдать 576 рублей. Это на 31 рубль больше, чем в прошлом году.

А вот на единый билет, действующий 90 минут, подешевеет. Как сообщают в пресс-службе метрополитена Петербурга, теперь 09-минутные проездной будет стоить на пять рублей меньше - 65 рублей.

Как и обещали ранее городские власти, стоимость жетона и проезда по "Подорожнику" в 2018 году не изменится.