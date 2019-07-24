Проект ремонта моста у ВСЗ вызвал вопросы у администрации и руководства завода

Проектировщика просят обеспечить адекватное движение транспортных средств в районе путепровода на все время работ.

Ситуация с аварийным путепроводом на выезде из Выборга рядом с ВСЗ наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Уже этим летом проект ремонта данного участка дороги должен пройти госэкспертизу. В случае, если результат работы проектировщиков устроит службы технического надзора и государственных экспертов, то в течение 2019-2020 годов здесь реконструируют не только виадук, но и соседний деревянный мост, а также километры дорожного покрытия.

Впрочем, до прохождения госэкспертизы заказчик работ ГКУ "Ленавтодор" и нанятый им проектировщик должен согласовать все спорные моменты с местной администрацией и представителями ВСЗ. Все-таки от ситуации с мостом зависит движение общественного транспорта и легковых машин жителей Выборгского района, а судостроительный завод не может обойтись без поставок и транспортного сообщения, проходящего здесь же.

В среду, 24 июля, в администрации Выборгского района прошла презентация проекта. Присутствовали проектировщики, специалисты ВСЗ, заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко, главный дорожник района Сергей Петров, а также представители общественности. Выступление представителей проекта вызвало ряд принципиальных вопросов у выборжан.

Если коротко: основные вопросы вызвал 7-месячный период проведения работ на том самом мосту. Проектировщики обещают организовать реверсивное движение, однако проект содержит слишком мало подробностей на эту тему. Документация составлена так, что ни администрация, ни ВСЗ не получило гарантий, что реверс будет бесперебойным, а ширина проезда позволит "пройти" здесь автобусам и грузовикам. Для администрации принципиальный вопрос - качество передвижения общественного транспорта и легковушек простых жителей. Для ВСЗ - прибытие сотрудников на работу, а также доставка важных грузов. У них же есть вопросы о путях прибытия МЧС на территорию завода в случае ЧП. Проектировщик обещал, что договорится с соседней лесобазой для проезда спецтранспорта по их территории в крайнем случае, им даже выплатят за это какую-то компенсацию. Но, несмотря на все уверения, вопросы у муниципалитета и завода остались. Они потребовали доработать проект и учесть их замечания. Подробностями своих позиций с Piter.TV поделились заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко и ио технического директора ВСЗ Андрей Ермаков.

Мы с проектировщиками обсудили и увидели, что не до конца организован момент в части технологии пропуска автомобилей. Наши требования, чтобы в обязательном порядке было обеспечено круглосуточное реверсивное движение, с шириной проезда не менее 3.75 метра. Чтобы светофорный пост, который там был, обеспечивал бесперебойный проезд транспорта круглосуточно. Исключение могут составлять те техпроцессы, которые крайне необходимы и ведут к неизбежному перекрытию дороги. Но мы настаиваем на то, чтобы такие работы проводились по отдельному согласованию и только в ночное время. Кроме этого, мы попросили сделать все необходимые согласования с ОАО РЖД: будет задействован проезд через железную дорогу, и здесь нужно иметь согласование. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

А вот что сказал на эту тему представитель Выборгского судостроительного завода:

По итогам заседания чиновники администрации и представители ВСЗ составят официальные письма со списком замечаний и предложений по доработке. Их должны учесть проектировщик и госэкспертиза, хотя, теоретически, у них есть способы и возможность обойти пожелания выборжан. Впрочем, вряд ли проектировщик заинтересован в том, чтобы тянуть резину - сдать документы на госэкспертизу им необходимо уже в этом августе.

Видео: Piter.TV