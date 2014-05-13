Проект по трудоустройству людей "серебряного возраста" запущен в двух районах Петербурга

В рамках проекта Агентства занятости предлагают услуги карьерных консультантов для индивидуального сопровождения. Комплексная поддержка включает психологическую помощь, помощь в составлении резюме, а также содействие в открытии собственного бизнеса и регистрации самозанятости.

В двух районах Петербурга – Выборгском и Фрунзенском – Агентства занятости населения начали оказывать расширенные услуги для помощи в трудоустройстве людей "серебряного возраста". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, пишет spb.aif.ru.

Проект "Серебряный возраст" направлен на создание нового петербургского стандарта организации жизни для 1,4 миллиона петербуржцев старшего возраста. В дополнение к новому уровню медицинского обеспечения и возможностям проведения досуга, люди "серебряного возраста" должны иметь возможность трудоустройства. Их опыт и знания могут быть востребованы в экономике города, а также полезны молодым специалистам.

В рамках проекта Агентства занятости предлагают услуги карьерных консультантов для индивидуального сопровождения. Комплексная поддержка включает психологическую помощь, помощь в составлении резюме, а также содействие в открытии собственного бизнеса и регистрации самозанятости. Специалисты кадровых центров также помогают найти бесплатные образовательные программы в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", охватывающего широкий спектр профессий – от программистов до ландшафтных дизайнеров.

Пилотный проект предусматривает проведение открытых отборов с участием работодателей, готовых нанимать людей "серебряного возраста", а также организацию семинаров и групповых консультаций для оказания помощи пожилым петербуржцам в ориентировании на рынке труда и правильной оценке своих возможностей.

Проект стартовал 6 сентября. Сотрудники Центра занятости отмечают интерес со стороны работодателей и наличие большого количества вакансий для людей "серебряного возраста".