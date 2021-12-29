В Петербурге пройдет проект "Желтые звезды" к Международному дню памяти жертв Холокоста

В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится концерт.

Во вторник, 25 января, Петербург присеодинится к Международному дню памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января, в день освобождения Освенцима в 1945 году советскими войсками. Проект "Желтые звезды" пройдет в седьмой раз.

В 20:00 в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится концерт симфонического оркестра. Под управлением Владимира Альтшулера музыканты исполнят "Концерт для клезмерского кларнета с оркестром" Влада Маргулиса. Кроме того, в программе прозвучит вокальный цикл Дмитрия Шостаковича "Из еврейской народной поэзии".

Также фрагменты из "Треблинского ада" Василия Гроссмана прочтет Елизавета Боярская.

Фото: Культура.РФ