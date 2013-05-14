Проект "Ярче звезд" устроил ночные наблюдения в Петербурге

Мероприятие приурочено к премьере нового музыкального шоу перевоплощений на ТНТ.

14 октября Петербургский планетарий на Горьковской провел ночные наблюдения за звездами в рамках премьеры шоу "Ярче звезд".

В режиме реального времени петербуржцы наблюдали за ночным небом и различали рисунки созвездий, удалось разглядеть планеты Юпитер и Сатурн. Также в этот день было солнечное затмение в Америке, его тоже успели запечатлеть по прямой трансляции. Экскурсия сопровождалась научно-популярной информацией, которая помогла участникам узнать больше о наблюдаемых объектах космоса.

Посетители с помощью мощного телескопа разглядели не только звездные скопления, но и увидели главные достопримечательности Санкт-Петербурга на крыше обсерватории. Среди гостей вечера также были замечены блогеры: Кирилл и Ксения Душечкины, Роман и Наталия Рычковы, футболист Николай Шиков и продюсер Юлия Арясова.

Напомним, что "прикоснуться" к звездам сегодня можно не только в планетарии. По субботам на телеканале ТНТ выходят новое шоу перевоплощений "Ярче звезд", где каждый желающий может примерить на себя образ любимой звезды. Задача участников талантливо продемонстрировать выбранную звезду на сцене. Главный приз — 500 тысяч рублей.

Так, в первых выпусках участники ярко перевоплотились в звезд Петербурга: Сергея Шнурова и IOWA.

В состав жюри, которые оценивают выступления вошли Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков.

Фото: Дмитрий Маснюк