Вечером в пятницу дороги Петербурга загружены на 8 баллов

Непростая ситуация на Петроградской стороне, в Центральном районе, Пушкине.

В пятницу, 14 января, Петербург сковали 8-балльные пробки. Магистрали не просто "пожелтели", но местами есть и "бордовые" участки.

Сильно загруженные участки замечены на проспекте Энгельса, в районе "Лесной", также весь Петроградский район.

Кроме того, "бордовым" окрасились улица Комсомола, Арсенальная улица, Пироговская набережная, шоссе Революции, Пискаревский проспект, Садовая улица, Невский проспект, Загородный проспект, Литейный и Владимирский проспекты, проспект Обуховской обороны, район Обводного канала.

Стоят петербуржцы и в районе станции метро "Кировский завод", "Балтийская", "Московские ворота", а также на Витебском проспекте, проспект Славы, Шлиссельбургское шоссе, КАД в районе Шушар, Московское шоссе. Кроме того, пробки коснулись Пушкина.

К восьми часам вечера ситуация изменится до 4 баллов.

Фото: Скриншот "Яндекс.Карты", Piter.tv