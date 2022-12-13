Петербург сковали семибалльные пробки утром 18 апреля

Обычно по вторникам заторы на дорогах в городе оцениваются не больше чем в 6 баллов.

Утром вторника, 18 апреля, пробки в Северной столице достигли отметки в 7 баллов. Стандартный показатель в этот день недели, как правило, на 1 балл меньше. Как свидетельствуют данные "Яндекс.карты", заторы продлятся на дорогах ещё около часа.

Наиболее загруженным участком на данный момент стало Дорога жизни и Рябовское шоссе ( участок от улицы Культуры до Окраинной улицы). Также водители ожидают возможности проезда на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной.

Стандартно пробка собралась на Октябрьской набережной и Малоохтинском проспекте, а также на Новочеркасском и Заневском проспектах, Зольной улице.

Фото: Piter.TV